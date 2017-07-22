“ليبراسيون”: وقف واشنطن تمويل المعارضة السورية ” إشارة!”

اعتبرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن الرئيس دونالد ترامب بقرار وقف تمويل المعارضة السورية إنما أراد أن يبعث لنظيره فلاديمير بوتين إشارة واضحة تؤكد نيته تحسين العلاقات مع روسيا.