قاسمي: تصريحات مسؤولي البيت الأبيض مرفوضة

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانيةبهرام قاسمي إلى أن “تصريحات مسؤولي البيت الأبيض مرفوضة”، لافتا الى ان “السلطة القضائية والمحاكم والقضاة الإيرانيين هم كسائر المؤسسات الديمقراطية في إيران تتمتع بإستقلال تام،

وإنها تتابع وفقاً للقوانين والقرارات الداخلية كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإيراني وتعمل على التصدي للسلوكيات التي تمس هذا الأمن القومي وفقاً لقوانين ايران”.

وفي تصريح له رأى قاسمي أن “إصدار بيان من قبل المسؤولين الأميركيين يتضمن تهديدات وتدخلات سافرة بالشأن الإيراني لن يؤثر على عزم وإرادة السلطة القضائية في محاكمة ومعاقبة منتهكي القوانين الإيرانية والأمن القومي الإيراني”، موضحا ان “الأشخاص الذين أشار إليهم البيت الأبيض في بيانه هم وإستناداً لإعلان السلطات القضائية متهمون وإن السلطات القضائية تتابع الإتهامات الموجهة إليهم وفق القانون”.