بافاريا تطالب برلين بوقف الدعم المالي لتركيا

اعتبر هورست زيهوفر رئيس جمهورية بافاريا الألمانية في حديث خص به صحيفة “فولت آم زونتاغ” أنه على برلين وقف الدعم المالي المقدم لتركيا في إطار مساعي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بهذا الصدد: “أؤيد عموما الخطوات التي تتبناها حكومة ألمانيا الفدرالية، فيما أرى أنه من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات أشد بحق أنقرة بما يخدم إثبات مدى جدية سياستنا وموقفنا تجاه تركيا”.
وأضاف: “يتوجب علينا مثلا، وقف المساعدات المالية الممنوحة لتركيا في إطار إجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي”، معيدا إلى الأذهان أن قيمة هذه المساعدات ستصل إلى 4,5 مليار يورو حتى عام 2020.
وتابع: “صرت على ثقة تامة باستحالة قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن ما يشهده هذا البلد، مرفوض ولا يمكن احتماله. كنت على الدوام من المتمسكين بضبط النفس لجملة من الأسباب بينها مصالح المعتقلين في تركيا، إلا أن مدى التدهور الحاصل جعلني أقول: كفى!”.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل وأعلن مؤخرا نية بلاده إعادة النظر في سياستها تجاه تركيا على أصعدة مختلفة منها الاقتصاد.