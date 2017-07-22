بافاريا تطالب برلين بوقف الدعم المالي لتركيا

اعتبر هورست زيهوفر رئيس جمهورية بافاريا الألمانية في حديث خص به صحيفة “فولت آم زونتاغ” أنه على برلين وقف الدعم المالي المقدم لتركيا في إطار مساعي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.