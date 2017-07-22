عيتاني تابع عن كثب مشاريع العاصمة وهموم سكّانها

في إطار متابعته الحثيثة لأوضاع العاصمة وحرصا منه على حسن سير جميع المشاريع فيها، تابع رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروتجمال عيتاني، برفقة عضو مجلس بلدية بيروت عبدالله درويش، جولاته الاسبوعية على أحياء المدينة، فزار اليوم منطقةالبربيرباتجاه شارعالاوزاعي، ثم منطقة البسطا حيث اطّلع على المرحلة التي وصلت اليها المشاريع التأهيلية

. كما وأشرف عيتاني على ازالة السيارات والدراجات النارية المهملة والفانات التي تستعمل كمستوعبات للخضار، ما يؤثر سلبا على حركة المشاة.

وشدد عيتاني في حديثه مع الأهالي على أهمية التعاون الدائم والبنّاء للحفاظ على نظافة المدينة والابتعاد عن المخالفات مهما كان نوعها. ثم انتقل رئيس المجلس البلدي الى منطقةالحمرا، شارع جان دارك، للاطلاع على تطور العمل في مشروع التأهيل ليكون شارعا نموذجياً وصديقا للبيئة والمشاة وذوي الحتياجات الخاصة، وأعطى توجيهاته للاسراع بالمشروع نظرا الى أهميته واعتبار الشارع حيوياً جدا.

وختم عيتاني جولته بالتأكيد على عناصرشرطة بيروتبتسطيرمحاضر ضبطبالمخالفين وازالة جميع العوائق التي تحول دون ركن سيارات أهالي العاصمة بشكل مناسب.