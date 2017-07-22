طهران: الأشخاص الذين تطالب واشنطن بالافراج عنهم متهمون

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن الاشخاص الذين طالب بيان البيت الابيض بالإفراج عنهم، لديهم اتهامات يتم البت بها وفق القانون، وأما ليفينسون فلا نعلم شيئا عن مصيره بعد مغادرته الاراضي الايرانية.