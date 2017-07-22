العبادي: الحشد الشعبي مؤسسة امنية حيادية وواجبنا حمايته

–وصف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، السبت، الحشد الشعبي بأنه مؤسسة أمنية “أساسية” و”حيادية”، مشيرا إلى أن من واجب الحكومة تقديم الحماية له، فيما جدد تأكيده على بقاء الحشد في الدولة العراقية.