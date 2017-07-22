العبادي: الحشد الشعبي مؤسسة امنية حيادية وواجبنا حمايته

–وصف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، السبت، الحشد الشعبي بأنه مؤسسة أمنية “أساسية” و”حيادية”، مشيرا إلى أن من واجب الحكومة تقديم الحماية له، فيما جدد تأكيده على بقاء الحشد في الدولة العراقية.
وقال العبادي في بيان مقتضب إن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية وأساسية وحيادية وستبقى في الدولة العراقية وواجبنا حمايته”.
وأضاف أن “(الحشد) منا ونحن منه والدولة هي القائدة للمنظومة الأمنية من اجل الحفاظ على مصلحة وأمن المجتمع”.
وكان العبادي أعلن، الثلاثاء (18 تموز 2017)، عن زيادة موازنة الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن حكومته تسعى لضمان ذهاب الأموال إلى المقاتلين وليس لـ”تمويل حملات انتخابية”، فيما وعد بإبقاء الحشد لسنوات.