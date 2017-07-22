“البنتاغون” طالب الصين والهند بالحوار المباشر لحل خلاف حدودي

طالبت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الصين والهند بـ”اللجوء إلى حوار مباشر لحل النزاع الحدودي القائم بينهما في جبال هيمالايا”، داعيةً بكين ونيودلهي إلى “حوار مباشر للحد من التوترات في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في جبال الهيمالايا”.
وأعربت عن أملها بـ “تخلي الجارتين الآسيويتين عن القوة القسرية في إطار معالجة النزاع الحدودي القائم بينهما”.
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة التوترات بين الصين والهند على خلفية شق الصين طريقا في منطقة دوكلام القريبة من الحدود المتنازع عليها.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم البنتاغون عقب إصدار الخارجية الأميركية سلسلة من البيانات التي تطالب الصين والهند بتخفيض مستويات التوتر بينهما.