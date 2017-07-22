“البنتاغون” طالب الصين والهند بالحوار المباشر لحل خلاف حدودي

طالبت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الصين والهند بـ”اللجوء إلى حوار مباشر لحل النزاع الحدودي القائم بينهما في جبال هيمالايا”، داعيةً بكين ونيودلهي إلى “حوار مباشر للحد من التوترات في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في جبال الهيمالايا”.