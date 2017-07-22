نائب يلدريم: “إسرائيل” تمارس إرهاب الدولة بحق الأقصى منذ سنوات

لفت نائب رئيس الوزراء التركيهاكان جاويش أوغلو إلى أن “إسرائيل تواصل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة في المسجد الأقصى”،

مشدداً على “ضرورة إعادة بلدان العالم الإسلامي التفكير مجددا بوضع الأقصى، لا سيما عقب الممارسات الإسرائيلية بحقه، ومنع صلاة الجمعة فيه أمس”.

وأوضح أن “الأقصى مكان مقدس بالنسبة إلى المسلمين، وللأسف تواصل إسرائيل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة فيه، ومنع الدخول إليه”، مطالباً إسرائيل بـ “رفع الحصار بأسرع وقت، ورفع اليد عن مقدساتنا”.

وأمس الجمعة، شهدت مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسة الأخرى تظاهرات نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.