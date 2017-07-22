الكونغرس يضغط على ترامب لعرقلة مد “السيل الشمالي”

وفي يونيو الماضي، أكمل مجلس الشيوخ الأمريكي عملية الموافقة على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. على وجه الخصوص، يقترح تقليص تاريخ تعاملات التاريخ الأقصى لأسواق الأوراق المالية والبنوك الروسية الواقعة في قائمة العقوبات إلى 14 يوما، والمؤسسات وشركات النفط والغاز المفروضة عليها عقوبات إلى 30 يوميا.
وفي وقت لاحق، طالب عدد من الشركات الأمريكية تغيير القانون لأنه يؤثر سلبا عليها حسبما نقلت “سي إن إن” عن مصدر في الكونغرس، ومنها عملاق الطاقة بريتش بتروليوم، وإكسون موبيل، وجنرال إلكتريك.
وجاء في نص مشروع القانون المنشور على الموقع الإلكتروني للكونغرس، والموجه إلى الإدارة الأمريكية: “تجب مواصلة بذل الجهود علنا لعرقلة تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل الغاز الروسي” السيل الشمالي- 2 “، نظرا لتأثيره الضار على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وتطوير سوق الغاز في أوكرانيا وأوروبا الوسطى والشرقية”.
ويقتضي مشروع “السيل الشمالي-2” مد خطين لنقل الغاز بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. على أن يبنى بجانب “السيل الشمالي”.