ذبيان: للالتفاف حول الجيش والمقاومة في حربهما على الارهاب

ما استدعى هذه الوقفة البطولية وتقديم الشهداء والجرحى في جمعة الغضب، التي اكدت ان شعلة المقاومة لن تنطفىء وهي مستمرة طالما وجد الشعب الذي يقدم التضحيات ويسجل البطولات دفاعا عن ارضه وحقوقه”.

وسأل ذبيان “أين هم حكام بعض الانظمة العربية من الشعباليمني، الذي اعلن ورغم الحرب الشعواء التي يتعرض لها وقوفه الى جانب فلسطين وشعبها واستعداه للقتال دفاعا عن الاقصى، فالتحية الى ابناء اليمن المقاومين الصامدين بوجه العدوان الغاشم الذي يتعرضون له”.

من جهة ثانية دعا رئيس تيار صرخة وطن لـ”الالتفاف حول الجيش والمقاومة في حربهما بمواجهة قوىالارهابفيجرود عرسال، من اجل تطهير ها من البؤر الارهابية”، وشدد على ان “الجيشين اللبناني والسوري والى جانبهما المقاومة يخوضون حربا وجودية من اجل القضاء على الارهاب، ومنع تغلغله فيمخيمات النازحينالسوريين والمناطق اللبنانية”، مؤكدا ان “الجيش في لبنان هو صمام آمان ورمز لوحدة لبنان، وهو فوق الشبهات التي تحاول بعض الجهات الترويج لها، بهدف الإساءة الى الجيش خدمة لاجندات خارجية”.

وختم ذبيان موجها التحية الىشهداء الجيشوالمقاومة، الذين يدفعون دماؤهم من اجل الدفاع عن تراب الوطن، والتي تثمر نصرا على الارهاب