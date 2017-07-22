المرعبي: الحريري اتصل بي من واشنطن

22 يوليو, 2017 - 8:19 مساءً المصدر: وكالات
المرعبي: الحريري اتصل بي من واشنطن
كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في حديث تلفزيوني
 على أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصل بي من واشنطن وشدد على ضرورة متابعة أوضاععرسالومساعدة أهالي البلدة والنازحين السوريين”.

 
 
المصدر: وكالات
22 يوليو, 2017

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