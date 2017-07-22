بيان صادر عن المكتب الاعلامي للقنصل قاسم حجيج توضيحا لما ورد في قناة OTV الموقرة

توضيحا لما جاء في نشرة الاخبار في قناة otv الموقرة ليل الواحد والعشرين من تموز 2017 صدر عن المكتب الاعلامي للقنصل قاسم حجيج ما يلي:

ورد في نشرة اخبار قناة otv ليل امس الجمعة الواحد والعشرين من شهر تموز 2017 تقرير يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بحق السيدة ماريا معلوف. وضمن التقرير وردت معلومات مغلوطة تتعلق بالقنصل السيد قاسم حجيج لهذا نوضح ما يلي:

1. السيد قاسم حجيج استقال من رئاسة مجلس ادارة بنك الشرق الاوسط وافريقيا ولا علاقة له بالبنك بتاتا منذ تاريخ شهر حزيران 2015.

2. السيد قاسم حجيج ليس مقربا من حزب سياسي او ديني ولا علاقة له بتاتا بأي منظمة سياسية وان كان يحترم كل الاحزاب السياسية في لبنان وهو رئيس بلدية مستقل لقرية دير انطار ولائحته فازت بصفتها لائحة مستقلين ولا ينتمون لأي جهة حزبية.

راجين مراجعة مكتبنا قبل بث اي خبر يتعلق بسعادة القنصل قاسم حجيج توخيا للدقة.

المستشار الاعلامي في مكتب القنصل قاسم حجيج.

كارلوس عاصي

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