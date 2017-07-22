الجزائر تصف الممارسات ‘‘الإسرائيلية‘‘ بالقدس بالأعمال الإجرامية

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم في بيان الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بمحيط المسجد الأقصى يوم الجمعة ووصفتها بالأعمال “الإجرامية”.

ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد العزيز بن على الشريف المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لتلك الممارسات.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري “عمليات قتل واعتقال المصلين الفلسطينيين بمحيط المسجد الأقصى المبارك تعتبر “جرائم إرهابية شنعاء ندينها ونشجبها بأشد العبارات”.

وشدد على تضامن بلاده الكامل مع القيادة والشعب الفلسطيني ودعمها “لقضيته العادلة لاسترجاع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس “.