وباء الكوليرا يقتل يمنيّـاً كل ساعة!*

قال وولفغانغ جامان الأمين العام والمدير التنفيذي لمنظمة كير العالمية إن “يمنيّاً يموت كل ساعة بوباء الكوليرا حسب تقارير الأمم المتحدة”.



وأضاف جامان في مؤتمر صحافي عقده بصنعاء أنّ “اليمن بحاجة إلى أكبر مساعدات إنسانية في العالم”.

وأشار إلى أن “الآلاف من المدنيين اليمنيين قتلوا في الحرب بينما تحول الملايين إلى نازحين نتيجة الصراع”.

وحذر من أن “60% من اليمنيين يعانون من نقص الأمن الغذائي أو ما يسمى بالعوز الغذائي، في حين أن “نصف السكان غير قادرين على الحصول على مياه صالحة للشرب ويعانون الأمراض”، مؤكداً أن “80% من الأسر في اليمن تعاني من المديونية وأصبحت بحاجة إلى من يقرضها المال من أجل أن تغذي أطفالها”.

ولفت جامان في مؤتمره الصحافي إلى أنه “ووفقاً لمؤشرات منظمته، فإن معظم المناطق في اليمن تفصلها خطوة واحدة فقط من الوصول إلى المجاعة”.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد حملت “العدوان السعودي” مسؤولية تفشي وباء الكوليرا في اليمن بشكل متعمد كأحد أسلحة الحرب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن “أزمة الكوليرا في اليمن هي أكبر من أي أزمة أخرى في العالم”، وكشف المدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي خوسيه غراتسيانو أن “7 ملايين يمني هم الآن في المرحلة الرابعة من المجاعة

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