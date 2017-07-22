فنيانوس: عملنا ليس للاستعراض الاعلامي

22 يوليو, 2017 - 9:25 مساءً المصدر: وكالات
فنيانوس: عملنا ليس للاستعراض الاعلامي
لفت وزير الأشغال يوسف فنيانوس إلى ان “رئيس الحكومة سعد الحريري اعترف انه اخطأ في موضوع التعيينات الدبلوماسية”،
 
مشيرا الى ان “المحاصصة وتعيين عدد كبير من السفراء الحزبيين جاء على حساب آخرين”، مؤكداً ان “عملنا ليس للاستعراض الاعلامي ونمثل الصورة الحقيقية للمردة في طريقة عملنا لتلبية حاجات المواطن ونتقبّل الانتقاد”.

وفي حديث تلفزيوني اوضح فنيانوس انه “لا يزعجنا تمسكالتيار الوطني الحربسفارتي واشنطن وباريس”، مضيفا:” ليعلم الجميع انني ضد آلية هذه التعيينات شكلاً ومضمونا ووزراء القوات اللبنانية إعترضوا على الشكل بأنهم لم يبلغوا قبل 48 ساعة”.

المصدر: وكالات
22 يوليو, 2017

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