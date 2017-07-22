قائد الجيش اللبناني استقبل السفير السوري

22 يوليو, 2017 - 9:31 مساءً المصدر: وكالات
قائد الجيش اللبناني استقبل السفير السوري
استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.
وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، كما استقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وجرى التداول في شؤون قضائية.
المصدر: وكالات
22 يوليو, 2017

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