قائد الجيش اللبناني استقبل السفير السوري

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.

وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، كما استقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وجرى التداول في شؤون قضائية.

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