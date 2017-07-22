ترامب: نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة قتل البغدادي

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، يبدو أن ترامب يشير إلى تصريحات للجنرال الأمريكي، طوني توماس، خلال مؤتمر صحفي في آسبن بكولورادو، أكد فيها أن القوات الخاصة الأمريكية كانت “قريبة جدا” من زعيم تنظيم “داعش” عام 2015 لكنها فقدت أثره بعد تسريبات صحفية.
وأضاف توماس: “كان تقدما جيدا جدا. لكن المؤسف أن الأمر كشف في صحيفة وطنية كبرى بعد نحو أسبوع ولم يعد هذا التقدم ذا فائدة.. من الضروري إعلام الجمهور الأمريكي بما نقوم به.. من الأساسي أيضا الإقرار بما يعوق في شكل كبير قدرتنا على القيام بعملنا”.
وكانت نيويورك تايمز نشرت في يونيو 2015، مقالا أوردت فيه أن القوات الأمريكية وضعت يدها على كمية كبيرة من المعلومات تشرح بالتفصيل كيفية تخفي زعيم “داعش”. وأشار المقال خصوصا إلى استخدام قادة “داعش” نساءهم لتبادل الرسائل بينهم.
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من جانبها، طلبت “نيويورك تايمز” من البيت الأبيض “توضيح التغريدة”، وصرحت لموقع بوليتيكو بأنه “إذا كان الرئيس يشير إلى هذا المقال في 2015 فإن البنتاغون لم يبد أي احتجاج لدى الصحيفة قبل نشر هذا المقال في 2015 ولم تصدر أي شكوى علنية من مسؤول أمريكي حتى الآن”.
وحسبما تؤكد “أ ف ب”، فهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم ترامب الصحيفة المذكورة ومثلها شبكة “سي إن إن” وصحيفة “واشنطن بوست”، والمفارقة أنه خص نيويورك تايمز هذا الأسبوع بمقابلة حصرية طويلة.