ترامب: نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة قتل البغدادي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تسريبات صحفية نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” تسببت بفشل محاولة قامت بها القوات الأمريكية لقتل زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي.