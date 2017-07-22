السجانون يمنعون الماء البارد عن سجناء الحوض الجاف بالبحرين

عادت شكاوى السجناء تخرج من سجن الحوض الجاف، يقول أحد السجناء «إن مدير السجن عبدالله راشد الشحي ضيّق علينا حتى بتنا نعاني في طلب الماء البارد في ظل هذا الصيف الحار، فالماء البارد خارج الغرف المقفلة علينا».

يتحدث السجناء «بعد دخل فصل الصيف، وقلة تأثير المكيفات التي لا تفلح في تبريد الغرف التي تكتظ بالسجناء، فقد انتشر مرض جلدي مُعدٍ وطفح وتورم في العينين لدى أغلب المعتقلين، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشونها و في مطلعها حرماننا من التعرض لأشعة الشمس منذ أكثر من عام».

كما يتعرض معتقلو سجن الحوض الجاف في الزنازين الانفرادية إلى شتى أنواع التعذيب والاضطهاد الطائفي وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية.

وبحسب معلومات فإن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها معتقلو الرأي في سجن الحوض الجاف تتم تحت إشراف كبار الضباط، ويؤكد السجناء أن الضابط المدعو أحمد العمادي يهدد أي معتقل يطلب العلاج والمستشفى بأنه سوف يُنقل للسجن الانفرادي وسيتعرض للتعذيب من دون أن يسمعه أحد.

يقول أحد السجناء «بات المرض منتشراً والدواء مفقوداً، ودفء الشمس في هذه البلاد الحارة بات أمنية المعتقلين».