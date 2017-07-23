هدنة الغوطة.. ما الضمانات؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إبرام اتفاق مع “المعارضة” لضبط آلية عمل منطقة وقف التصعيد بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، موضحة أن الاتفاق المبرم رسم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، وحدد مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة هناك وصلاحياتها، كما حدد خطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين.

وبعد هذا الإعلان انهالت البيانات من قيادات الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية لتحديد الموقف من الاتفاق، وأول هذه البيانات كان من ميليشيا “جيش الإسلام”، حيث أكد ما يعرف بـ”رئيس الهيئة السياسية” المدعو محمد علوش التوصل لاتفاق “تخفيف التصعيد” في منطقة الغوطة الشرقية، والذي أعلنت عنه موسكو، قائلاً “تمت الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ، وستؤدي إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة”، مضيفاً: “ستكون هناك نقاط للفصل”، معتبراً أن هذه النقاط “جزء من الحل السياسي أو تمهيدا للحل السياسي وفق القرارات الدولية”.

في حين سارعت ميليشيا “فيلق الرحمن” للتبرء من الاتفاق ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن “فيلق الرحمن” ليس جزءاً من الاتفاق، مشيراً إلى أن “جيش الإسلام وقع على الاتفاق، لكن فيلق الرحمن، الذي يسيطر على أجزاء من الغوطة الشرقية لم يوقع عليها”.

من جانبه قال “المجلس العسكري” التابع لميليشيا “الجيش الحر” أنه لم يتم التواصل معه ولم يشارك بأي اتفاق حول خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، معتبراً إعلان هذا الاتفاق من قبل الروس أو وزارة الدفاع الروسية أو مركز حميميم هو اتفاق “من طرف واحد”.

مواقف إن أنبأت بشيء فهي تنذر بفصول جديدة من المعارك والتي لن تبتعد بفصولها عن الخرق المستمر للهدنة خاصة أن التواجد المسلح في غوطة دمشق الشرقية لا يقتصر على “جيش الإسلام” أو “فيلق الرحمن” أو ما تبقى من ميليشيات “الجيش الحر”، فهناك تواجد لـ”جبهة النصرة” الإرهابية، وميليشيا “أحرار الشام”، تختلف إنتماءات وتبعياتها دوليا، وهو ما انعكس في الميدان عقب الخلاف السعودي القطري، الذي أدى لتعالي عويل معارك المسلحين وتناحرهم فيما بينهم، وخاصة بين “جيش الإسلام” من جهة، و”فيلق الرحمن” و”النصرة” من جهة أخرى.

والكباش القطري – السعودي لم ينتهي بعد هناك في الميدان، ومن الطبيعي أن يعمل “جيش الإسلام” خلال اتفاق وقف الأعمال القتالية على حشد قوته لقتال النصرة، الأمر الذي ستعتبره الأخيرة خيانة تستدعي البتر، ليخرج “المنتصر” من هذا الصراع منهكا، وفي حال فكر بشن معارك مستقبلية ضد الجيش العربي السوري، سيكون معدوم القدرة على المناورة العسكرية على الأرض بأدوات لها وزرنها.

السؤال الذي يفرض نفسه على هامش هذه الهدنة يكمن بالبحث في هوية الجهات التي ستكون ضامنة بالفعل لوقف العمليات القتالية من قبل تلك الميليشيات، فمن المنطقي لنجاح أي اتفاق أن يشمل كامل المنطقة دون استثناء، وأن تلتزم الميليشيات المسلحة أيا كانت رايتها بوقف القتال، وعقب البيانات المتبرئة أعطت تلك الميليشيات لنفسها الضوء اﻷخضر بمهاجمة مواقع الجيش، ومواقع الميليشيات الموافقة على الاتفاق، الأمر الذي يجعل من عملية مراقبة هذه الهدنة (إن صح التعبير) مسألة بالغة الصعوبة، علماً أن قيادة الجيش حسمت أمرها من هذه الناحية مشيرة إلى أن النار لن ترد عليه دمشق إلا بالنار، إذ قالت في بيانها “سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق”.

وسط كل هذه الفوضى شرق دمشق، هل سيكتب لهذه الهدنة النجاح بأوراق معلنة تضمنها روسيا، وغير معلنة بالاتفاق مع دول أخرى من تحت الطاولة، جواب لن يطيل وقت انتظاره بعد دخول الهدنة ساعاتها اﻷولى.

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