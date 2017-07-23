الجيش تصدى لمحاولات “النصرة” التقدم نحو مراكزه

ذكر مصدر أمني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن عناصر الجيش اللبناني تصدوا لثلاث محاولات من “جبهة النصرة” للتقدم باتجاه مراكزهم، وبالتحديد تلك الواقعة في محلة صفا اللزاب وفي وادي الدم وجنوب وادي الخيل في منطقة جرود عرسال، لافتا إلى أن المهمة الأساسية للجيش اللبناني هناك تبقى إلى جانب الدفاع عن مواقعه ومراكزه، فرض طوق للتصدي لأي تسلل للمسلحين في اتجاه بلدة عرسال.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي العملية العسكرية التي يقوم بها “حزب الله” والجيش السوري في جرود عرسال اللبنانية وفليطة السورية لتحريرها من الارهابيين.

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