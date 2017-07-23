تزعم مؤلّفة كتاب جديد بعنوان: “دليل المرأة المسلمة للجنس الحلال” أنّ كارثة وقعت لصديقة لها عقب زفافها هي التي كانت وراء نشر الكتاب “The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex”، الذي صدر الأسبوع الماضي وأثار ضجّة واسعة لتناوله مواضيع غير مسبوقة في تناوله للممارسات الحميمة.

صحيفة “غارديان” لفتت إلى أنّه أول كتاب من نوعه (بالتركيز على كيفية ممارسة الجنس)- تكتبه مسلمة، رغم أنّها تستخدم اسماً مستعاراً هو “أم مولادات”، وهو يقدم دليلاً للممارسات التي تدخل الإثارة في العلاقة الزوجية.

واتهمت الكاتبة من قبل بعض النقاد بأنّها تشجّع على الممارسات المنحرفة في الكتابة فضلاً عن تحويل المرأة المسلمة هدفاً للإثارة. واعترفت الكاتبة أنّها تلقّت سيلاً من الشتائم والانتقادات لكنّها تلقّت أيضاً تشجيعاً كبيراً وإشادة بعملها. وتؤكّد قائلة إنّ كتابها يتناول العلاقة الزوجية بدون العلاقات المحرمة وتستند لتعاليم الدين الإسلامي التي تركز على الاستمتاع بالعلاقة الزوجية ليس بغرض الإنجاب فقط بل للشعور بالرضى وأن من حقّ المرأة على زوجها أن يلبي حاجاتها الجنسية.

وقالت شيستا جوهير، رئيسة جمعية “نساء مسلمات” في بريطانيا إنّها تؤيّد نشر هذا الكتاب قائلة إنّها تؤيّد أي حوار بين النساء حول الجنس، وتتساءل لما لا؟ فالأمر وارد في الدين الإسلامي وليس بالأمر الجديد، وتلفت إلى أنّ تناول الدين الإسلامي لهذا الجانب من الحياة أصبح حالياً يركز على الرجل. وتشير المؤلفة إلى أنّ المرأة المسلمة أصبحت تعرف المحرمات في العلاقة الجنسية ولكن لا يوجد لديها أي فكرة عن الممارسات السليمة والمباحة مما يجعل الأفكار الخاطئة المغالطات تسود فهم الناس لهذا الجانب الهامة الذي يتأثر بالمواقف الثقافية والعادات الاجتماعية.

أمّا عن سبب إخفاء الكاتبة لاسمها الحقيقي وهويتها فقد أجابت بأنّها تريد أن تتفادى الهجوم الشخصي الذي قد يوجّه لها ليركز الناس على الردّ على ما يحمله الكتاب، وكشفت أنّها خريجة علم نفس أميركية المولد واستندت في كتابها على تجاربها الشخصية وتجارب أصدقائها وأرشيف قديم لمجلة نسائية شهيرة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

