معركة “الجرود” قد تستمر لأسبوعين أو أكثر..

كشفت مصادر رسميّة لبنانية معنية بمتابعة مجريات المعركة العسكرية في جرود عرسال، لصحيفة “الحياة”، أنّ “المعركة ستأخذ وقتاً قد يتعدّى الأسبوعين، نظراً إلى صعوبة المناطق الّتي تتمّ فيها، خصوصاً أنّ هجوم “حزب الله” يستهدف في المرحلة الأولى مقاتلي “جبهة النصرة” ويترك الهجوم على مواقع تنظيم “داعش” إلى مرحلة أخرى، علماً أنّ مسلّحيها يتمركزون في جرود تمتدّ شمالاً إلى جرود أكثر وعورة، قبالةرأس بعلبك”.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي، العملية العسكرية الّتي يقوم بها “حزب الله” والجيش السوري في جرود عرسال اللبنانية وفليطة السورية لتحريرها من الإرهابيين. وكان مراسل “النشرة” في البقاع قد أفاد بأنّ “حزب الله” والجيش السوري تمكّنا من كسر خطّ الدفاع الرئيسي على اتجاه جرود فليطة في القلمون الغربي وسط انهيار شامل في دفاعات إرهابيي “جبهة النصرة” وتكبّدها خسائر كبيرة وتلاحق فلولها في المنطقة، وبعض المجموعات ترفع الرايات البيضاء طلبا للاستسلام”. كما انسحب جميع مقاتلي “سرايا أهل الشام” من جرود عرسال وتوجّهوا إلى مخيمات النازحين في منطقة وادي حميد والملاهي بعد التنسيق مع قيادة “حزب الله”.

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