كيف علّق آل فليطي على استشهاد ابنهم ؟

نعى آل الفليطي وأهالي عرسال أحمد الفليطي الذي قضى أثناء التفاوض لإخراج المسلحين من جرود عرسال وإدخال المدنيين إلى داخل البلدة.

وقالت العائلة في بيان “إن الفليطي كان يحاول تجنيب عرسال والمنطقة شرور الحرب وويلاتها، أراد السلام ولكن طبول الحرب اقوى، أراد المصالحة لكن الحقد اعمى، ومثلما كانت له الايادي البيضاء في العديد من الملفات نسأل الله أن يكون استشهاده فداء لعرسال والمنطقة. وإننا إذ نضع إستشهاده في عهدة الدولة اللبنانية مطالبينها بجلاء حقيقة ما حصل وإزالة هذا الإلتباس تاركين لها الحكم والقضاء. رحم الله شهيد الخير والسلام، شهيد المصالحة، شهيد الإعتدال والإنفتاح”.

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