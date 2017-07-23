مدفعية الجيش تستهدف مجموعة من الإرهابيين في ضهر الصفا

23 يوليو, 2017 - 10:16 صباحًا
23 يوليو, 2017
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