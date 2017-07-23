أردوغان في السعودية لبحث الأزمة القطرية

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة تستغرق يومين إلى كل من السعودية والكويت وقطر اليوم الأحد في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لتسوية الأزمة المحيطة بقطر.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان في السعودية التي استهل جولته بزيارتها، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وغيره من كبار المسؤولين، قبل أن يغادر إلى الكويت التي تقود جهود الوساطة بين مجموعة المقاطعة الأربع وقطر.

الدوحة، ستكون المحطة الأخيرة في جولة أردوغان الخليجية، حيث سيحط فيها الاثنين حسب وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للرئيس التركي وتعهد عشية جولته الخليجية ببذل أنقرة كل ما في وسعها من جهود لتسوية خلاف “الأشقاء الخليجيين”.

وفي حديث للصحفيين، اعتبر أن “المشاكل السياسية مؤقتة”، داعيا السعودية والإمارات وباقي بلدان الخليج العربية إلى الاستثمار في الاقتصاد التركي.

يذكر أن أنقرة في تحالف قوي مع الدوحة، وأخذت جانبها في الأزمة المحيطة بقطر، بعد أن قادت السعودية حملة مقاطعة شاملة للأخيرة التحق بها فريق عريض من الدول العربية والإسلامية بينها مصر، تشمل قيودا اقتصادية ودبلوماسية عقابا للدوحة على “دعم إيران والزمر الإسلامية المتشددة”.

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