كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

23 يوليو, 2017 - 11:28 صباحًا المصدر: الوكالة الوطنية
كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع استقرار درجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا خاصة خلال الليل. يوم غد الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانأ، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئيا، مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات صباحا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 34 درجة. فوق الجبال من 18 الى 29 درجة. في الارز من 15 الى 30 درجة. في الداخل 16 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 1009 hPa أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,43 ساعة غروب الشمس: 19,46.

المصدر: الوكالة الوطنية
23 يوليو, 2017

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