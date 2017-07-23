كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع استقرار درجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا خاصة خلال الليل. يوم غد الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانأ، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا، مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات صباحا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 34 درجة. فوق الجبال من 18 الى 29 درجة. في الارز من 15 الى 30 درجة. في الداخل 16 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 1009 hPa أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,43 ساعة غروب الشمس: 19,46.

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