قطر: روسيا ستصبح شريكا اقتصاديا رئيسيا لنا

أكد السفير القطري لدى روسيا فهد بن محمد العطية، أن روسيا ستكون واحدة من أهم شركاء قطر في خططها الاقتصادية المقبلة.

ودعا السفير، الشعب الروسي للاستماع إلى خطاب الأمير، الذي قال فيه: “نحن الآن لدينا رؤية اقتصادية جديدة لبناء وتقوية شراكتنا مع روسيا ودول أخرى، ولبناء اقتصاد أكثر مرونة، والذي يتطلب المزيد من الاعتماد على النفس، وأيضا يتضمن تعميق العلاقات وتنويعها من خلال الاعتماد على دول بعينها، وروسيا بالتأكيد من بين هذه الدول التي ستكون واحدة من أهم شركائنا في خططنا الاقتصادية المقبلة”.

وخلال خطابه، أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن الحملة التي تقودها دول عربية ضد الدوحة خطط لها مسبقا.

وفي مطلع حزيران، قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعدد من الدول الأخرى علاقاتها الدبلوماسية، وأغلقت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بتهمة “دعمها الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

