بالتفاصيل: مفاوضات لخروج “فصيل مسلح” من جرود عرسال

تدور مفاوضات للوصول إلى اتفاق يخرج بموجبه فصيل من “الجيش الحر” من جرود عرسال على الحدود السورية- اللبنانية.

وتجمع المفاوضات فصيل “سرايا أهل الشام” العامل في جرود عرسال من جهة، والدولة السورية و”حزب الله” من جهة أخرى، بحسبب وسائل إعلام سورية “معارضة”.

وأفادت المصادر اليوم، الأحد 23 تموز، أن المفاوضات لاتزال دائرة حتى الآن للخروج إلى الشمال السوري، وتم تنفيذ أولى خطواتها بوقف لإطلاق النار.

وأكدت أن المفاوضات تأتي بعد الحملة العسكرية الكبيرة في اليومين الماضيين على الجرود، إذ لم يبق في صالح الفصائل العسكرية سوى 800 متر مربعًا.

ونفى مدير العلاقات الإعلامية في “هيئة تحرير الشام”، عماد الدين مجاهد أن تكون “الهيئة” طرفًا في اتفاق الخروج من المنطقة.

ولم تعط وسائل إعلام أي تفاصيل، وقالت إن “تنظيم سرايا أهل الشام أعلن وقف إطلاق النار في منطقة القلمون الغربي وجرود عرسال تمهيدًا لبدأ المفاوضات مع الجيش السوري وحزب الله من أجل الخروج باتجاه الشمال”.

وتعتبر جرود عرسال آخر المناطق التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة في القلمون الغربي، وفي حال إتمام الاتفاق ينتهي أي وجود لها في المنطقة، بينما يحافظ تنظيم “الدولة الإسلامية” على نقاطه ومواقعه.

وتخضع منطقة الجرود، الواقعة بين شرق بلدة عرسال ورأس بعلبك اللبنانية من جهة والقلمون الغربي في ريف دمشق الشمالي من جهة أخرى، لتقاسم نفوذ ثلاث جهات رئيسية: تنظيم “داعش”، “هيئة تحرير الشام”، و”سرايا أهل الشام”.

وأحرزت قوات الجيش السوري و “حزب الله” تقدمًا واسعًا في منذ بدء معركة في 21 تموز الجاري، وسيطرت على وادي العويني “الاستراتيجي”، إضافةً إلى مرتفع شعبة القلعة شرق الجرد.

ويتركز الهجوم من محورين، الأول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع جبهة النصرة في جردها في القلمون الغربي.

والمحور الثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال، باتجاه مرتفعات وتحصينات إرهابيي النصرة شمال وشرق جرد عرسال.

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