قطر: نأمل وجود “الإرداة الطيبة” لدى السعودية لمعالجة الأزمة السورية!

أعلن السفير القطري في موسكو فهد محمد العطية، أن بلاده ترى أن الدور الروسي في التسوية السورية رائد ويتسم بالطابع البناء، وبفضله يمكن انتظار نتائج إيجابية.

وقال السفير: “نحن نؤيد عمليتي أستانا وجنيف ونواصل دعم الجهود الروسية لحل الأزمة السورية. وأعتقد أن روسيا تقف على رأس عملية بناءة للغاية، وهي تحاول جمع أطراف النزاع ودفعها إلى الحوار. الأمر يتطلب بعض الوقت والجهد، ولكنه يتطلب أيضا الإرادة الطيبة من جميع الجهات المشاركة في هذه العملية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية – قطر، والعربية السعودية ومصر وبطبيعة الحال، إيران وتركيا”.

وأضاف السفير القطري القول: “وأنا على ثقة من أنه وبفضل الدور القيادي الروسي ستظهر النتائج قريبا”.

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