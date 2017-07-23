إسرائيل: مايعنينا هو عدم اقتراب إيران من الحدود

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن موقف الجيش الإسرائيلي من الهدنة في جنوب سوريا يتبع الموقف السياسي، وأن ما يعنيه فيها هو عدم اقتراب إيران منها وتعزيز قوتها على الحدود من إسرائيل.

وقال أدرعي: “موقف الجيش الإسرائيلي من الهدنة في جنوب سوريا يتبع الموقف السياسي للحكومة الإسرائيلية، وأكثر ما يعني الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة هو عدم اقتراب إيران منها، وعدم تعزيز إيران قوتها على الحدود مع إسرائيل”.

وأضاف: “نحن نرفض أي وجود إيراني على الحدود مع إسرائيل وسنتعامل مع هذا الموضوع وفقاً للقرارات التي تتخذها القيادة السياسية”.

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