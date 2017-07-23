بالخريطة.. 64 % من مساحة الجرود بقبضة المقاومة

23 يوليو, 2017 - 12:56 مساءً المصدر: رصد
بالخريطة.. 64 % من مساحة الجرود بقبضة المقاومة

المصدر: رصد
23 يوليو, 2017

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