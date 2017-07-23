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التصنيفات:
الحدث اللبناني
بالخريطة.. 64 % من مساحة الجرود بقبضة المقاومة
23 يوليو, 2017
- 12:56 مساءً
المصدر:
رصد
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المصدر:
رصد
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23 يوليو, 2017
الكلمات الدلالية:
جرود عرسال
حزب الله
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