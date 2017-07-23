غريب: الضرائب مرفوضة

أكد أمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب أن سلسلة الرتب والرواتب أنها حق إلا أن الضرائب طالت أصحاب الدخل المحدود، وهنا وجدنا ظلم، فالضرائب مرفوضة نحن مع نظام ضريبي عادل يطال الصفقات والتهريب.

وخلال التظاهرة التي دعا إليها حزب “الكتائب” و”الوطنيين الأحرار” والمجتمع المدني رفضا للضرائب في ساحة رياض الصلح، أشار إلى أنها بداية المعركة، متسائلا: “لم فرضت الضراب على غير المستفدين من السلسلة؟”.

ودعا الناس للتحرك بخاصة المغبونين من السلسلة، مطالبا بتغطية صحية لكل اللبنانيين أولها الضمان الصحي، إضافة إلى إقرار نظام التقاعد وصمان الشيخوخة.

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