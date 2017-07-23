جيش الإسلام يخرق الهدنة في الغوطة الشرقية

تابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم العسكرية في عمق البادية السورية، حيث تمكنوا من السيطرة على عدد من النقاط الحاكمة بمسافة 3 كم شمال شرق “المحطة الثالثة” من جهة “قارة المسكة” باتجاه “حقل الضبيات” شرق مدينة تدمر، كما وسعوا من نطاق سيطرتهم شرق “محطة تجميع غاز الهيل” مسافة 1,5 كم شمال شرق تدمر وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش.

كما تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على عدة نقاط غرب شمال مدينة السخنة بعد اشتباكات عنيفة مع” تنظيم داعش”.

وفي الغوطة الشرقية أفادت المصادر بان تنظيم ” جيش الإسلام” خرق الهدنة المعلنة مع الجيش السوري واستهدف مواقعه في جبهات حوش الضواهرة والريحان بقذائف المورتر و قذائف مدفع جهنم.

في سياق متصل استهدف سلاح المدفعية التابعة للجيش نقاط تمركز “تنظيم جبهة النصرة” في محيط بلدة جسرين بالغوطة الشرقية، وعين ترما.

وفي ديرالزور تابع سلاح الجو استهدافه تحركات تنظيم “داعش” في تلة السيرتيل والبانوراما جنوب المدينة ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير مدفع ثقيل.

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