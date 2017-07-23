سوريا.. التغيير قادم كذلك “السبع السمان”

بالتأكيد هناك أشياء كثيرة تجري في سوريا اليوم، الحرب إحداها إلا أن هناك ما هو أكثر أهمية، الداخل السوري المنقلب على نفسه إن جاز التعبير.

حركة غريبة تشهدها المؤسسات السورية.. الجميع يعيش حالة ترقب لحدث ما سيلغي حقبة كاملة من الدم والفقر وانعدام الأمان، الحرب باتت في مشهدها الأخير هكذا يوحي كل شيء، الدولة السورية تعلن عن استثمار الآبار النفطية المحررة، أخبار عن تغييرات جذرية ستطال مدراء عامين ووزراء وحتى قياديين في الجيش، كل شيء سيتغير والرئيس السوري سيولي اهتماماً مضاعفاً بالداخل الذي بصموده الأسطوري حافظ على الدولة السورية من انهيار كاد أن يحصل.

مالذي يحدث؟

ببساطة إنها النهاية التي رسمها الجيش السوري بتضحيات يخجل القلم عن ذكرها، النهاية التي ستبشر بحقبة جديدة، فجميع السوريين مؤمنون اليوم بأن السبع العجاف في الطريق إلى الزوال بانتظار السبع السمان، وحدهم المسؤولون السوريون اليوم في دائرة الخطر المحدق بعد أن وضعوا على المحك فإما العمل بضمير أو مغادرة “الكرسي” غير مأسوف عليهم.

لعل من المبكر الحديث بهذه الإيجابية كلها، فالحرب السورية علمتنا أن اللحظات الأخيرة تحمل شيئاً قد ينسف كل ماسبقه، لكن الأمل هو كل مانملك وكذلك تاريخاً كبيراً يقول لنا باستمرار سننتصر مهما طال الزمن.

المصدر: خاص الحدث نيوز

الكاتب: داليا السعدي

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