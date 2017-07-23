ليست بغرض الحرب.. هذا هو السر الخفي للقواعد الأميركية في سوريا

رأت صفحة الحدث السوري الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن لا معنى لوجود القواعد العسكرية الأميركية في سوريا من الناحية العسكرية، فاميركا تملك قواعد كبيرة في العراق وضمن بيئة جيدة للامريكيين، ويمكن للسلاح الامريكي ان يصل الى كافة مناطق العمليات العسكرية في سوريا.

وتابعت الصفحة التي يرصدها الحدث نيوز، إذا ما السر وراء كثرة القواعد التي احيانا تقتصر على اعداد قليلة للجنود الامريكيين لايتجاوز العشرات ،وفي مواقع جغرافية متباعدة ؟.

كشف الاهالي المتواجدون بالقرب من احد القواعد “بين جيرود ومطار الضمير” ان هناك حركة كبيرة لطائرات الهيلوكبتر الامريكية ،واغلبها يأتي فارغا ويخرج محملا ،وقد افاد احد الرعاة ان هناك ادوات حفركبيرة كانت تنقلها الطائرات ،تبين انها لحفر المناطق الاثرية هناك ،وقد اكد احد تجار الاثار ان الموقع الذي اختارته امريكا هو موقع اثري يحوي كنزا من الذهب بشكل تحف وعملات ذهبية ،وسبائك تصل الى عشرات الاطنان ،وان هذا الموقع كان يعمل به بعض مهربي الاثار قبل الحرب على سوريا .

اذا امريكا تختار قواعدها ليس بحجة دعم المعارضة المعتدلة بل بهدف سرقة كنوز سوريا .

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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