مطالب بتعديل نظام دعم الخبز في مصر

اقترحت وزارة التموين المصرية مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج الحد من استهلاك الخبز المدعم، مقابل خفض حصة الدعم اليومية من أرغفة الخبز بنسبة 20%.

وتصرف مصر حاليا 5 أرغفة يوميا للفرد الواحد منذ بدء العمل بمنظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.

لكن تقريرا أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضمن مقترحا بزيادة ما يسمى بنقاط الخبز إلى 20 قرشا للرغيف بدلا من 10 قروش مع خفض نصيب الفرد إلى 4 أرغفة يوميا بدلا من 5.

ويحصل الفرد حاليا على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر. ويستطيع استخدام حصيلة ذلك (وهو ما يسمى بنقاط الخبز) في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته. ويباع الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف.

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