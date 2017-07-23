أرسلان التقى وفوداً مناطقية وجال في مدينة عاليه

لتقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزيرا لمهجرين الأمير طلال أرسلان، بدارته في عالية،وفوداً رسمية ومناطقية راجعته في قضايا إنمائية وخدماتية، يتقدمها رجال دين من مختلف المناطق،قائم قام عالي هبدر زيدان العريضي ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية وإختيارية،هيئات إجتماعية وجمعيات، بالإضافة إلى حشد من الحزبيين والمناصرين وأهالي وفعالياتالمنطقة.

من جهة ثانية، جال أرسلان في عاليه يرافقه وفد من قيادة الحزب وفعاليات المدينة، حيث قامبزيارة تفقدية إلى الشيخ ابو مالك سليم عقل، الذي كان في استقباله إلى جانب حشد من أبناءالعائلة، ثمّ زار بعدها أرسلان الشيخ أبو محمد سعيد جابر حيث استقبله والشيخين الجليلين أبومسعود هاني جابر و أبو طاهر ريدان جابر شهيّب وحشد من المشايخ وأفراد العائلة