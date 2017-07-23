زيارة “تجريبية” لترامب إلى لندن..والسبب؟

ذكرت Dailly Mail نقلا عن مصدر دبلوماسي بريطاني أن لندن قد تقترح على ترامب القدوم إلى بريطانيا بزيارة “تجريبية” هذا العام، وألا تتم زيارته الرسمية إلى لندن قبل العام المقبل.