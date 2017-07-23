رئيس البرلمان العراقي: لا نقف طرفا في الصراع الإقليمي والدولي

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، ان بلاده لا تقف طرفا في أي من خنادق الصراع الإقليمي والدولي.

وخلال كلمة له في حفل تكريم عائلات الشهداء الذي أقيم في مبنى البرلمان، أكد الجبوري وقوف العراق إلى جانب الشعب الفلسطيني وحكومته دعما للمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية، التي تتعرض لأبشع عمليات الانتهاك.

واعتبر الجبوري انه “حان الوقت أن تنطلق مؤسسات الدولة ومعها مؤسسات المجتمع المدني بحملة وطنية لإزالة آثارالإرهاب، وتدشنها بإنصاف ذوي الشهداء، وكذلك إعادة النازحين لمنازلهم وبأسرع وقت، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات الأمنية التي لا تتقاطع مع البعد الإنساني لهؤلاء المواطنين”.

وأضاف أن العراق عازم على العودة القوية كفاعل دولي مهم، بعد أن أشغلته الملفات الداخلية المتمثلة بملف تجذير العملية السياسية وحمايتها وكذلك ملفمحاربة الارهاب، وهو غير مستعد أن يكون طرفا في خنادق الصراعات الإقليمية الدولية أو أن يقبل دور التابع”