جبهة النصرة تتمركز في منطقة صغيرة قياسا بالمساحات التي تم تحريرها في جرود عرسال

23 يوليو, 2017 - 5:17 مساءً
23 يوليو, 2017
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