قطر تعلن عن أحدث موقف لها تجاه الأزمة السورية

صرح سفير قطر في موسكو، فهد محمد العطية، بأن بلاده على استعداد للمشاركة في تسوية الأزمة السورية.

وقال العطية لوكالة “نوفوستي” الروسية بهذا الصدد:” بإمكاننا المشاركة في أي صيغة مباحثات من شأنها المساعدة في نزع فتيل النزاع في سوريا وإنهائه”.

وأضاف السفير القطري قائلا :” إننا نؤيد عمليتي أستانا وجنيف ونواصل دعم الجهود الروسية الرامية لحل الأزمة السورية والمتمثلة بمحاولاتها الدؤوبة لجمع أطراف النزاع ودفعها للحوار”.

كما أشار العطية إلى أن بلاده ترى الدور الريادي الذي تضطلع به روسيا في تسوية الأزمة السورية، وبفضله يمكن انتظار نتائج إيجابية.

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