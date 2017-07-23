وضعية تظهر سيطرة الجيش السوري ومجاهدي المقاومة على كامل جرود فليطة في القلمون الغربي

23 يوليو, 2017 - 5:41 مساءً
وضعية تظهر سيطرة الجيش السوري ومجاهدي المقاومة على كامل جرود فليطة في القلمون الغربي

23 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل