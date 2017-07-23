تنسيقيات المسلحين: النصرة تسيطر على القوة التنفيذية في مدينة إدلب وتطرد كل العناصر التابعين لأحرار الشام منها

23 يوليو, 2017 - 5:43 مساءً
23 يوليو, 2017
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