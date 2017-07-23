بالفيديو ..الجيش السوري والمقاومة يسيطرون على كامل جرود فليطة

23 يوليو, 2017 - 6:28 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالفيديو ..الجيش السوري والمقاومة يسيطرون على كامل جرود فليطة

المصدر: الحدث نيوز - رصد
23 يوليو, 2017
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