رفعوا الرايات البيضاء.. من أول المستسلمين في معارك القلمون و جرود عرسال؟

نقل “الإعلام الحربي” عن تنسيقيات المسلحين أن “سرايا أهل الشام – الجيش الحر” أعلنت وقف إطلاق النار في جرود عرسال تمهيدا للمفاوضات.

وكان “الإعلام الحربي” التابع لـ”حزب الله” أفاد قبل ذلك بانسحاب 200 مسلح من “سرايا أهل الشام” من المعارك في جرود عرسال وتوجههم الى إلمخيمات للنازحين في منطقة وادي حميد والملاهي.

ووردت معلومات صحفية تقول إن مسلحي سرايا أهل الشام في وادي حميد أبلغوا حزب الله باستعدادهم للاستسلام.

جاء ذلك بعد الإعلان عن تقدم كبير لـ “حزب الله” منذ بدء العملية العسكرية الواسعة في جرود عرسال اللبنانية وجرود القلمون السوري، حيث حررت وحدات الحزب حتى الآن من جرود عرسال مساحة 64% وحصرت “فتح الشام” (جبهة النصرة) سابقا بمساحة 36%. أما في القلمون السوري، فتم تحرير جرد فليطة كاملا.

وكانت “سرايا أهل الشام” أصدرت في 21 يوليو الجاري بعد بدء المعارك العنيفة في جرود عرسال، بين “حزب الله” ومسلحي “جبهة النصرة”، بيانا، تؤكد فيه دخولها المعركة إلى جانب “النصرة”.

تجدر الإشارة إلى أن “سرايا أهل الشام” ظهرت باتحاد عدة فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق في 30 سبتمبر عام 2015، وهي ما تبقى من التشكيلات المسلحة التي كانت تسيطر على منطقة القلمون قبل معركة يبرود.

وأعلن هذا التشكيل فور تأسيسه أنه “سيقاتل جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة ضمن غرفة عمليات جيش الفتح في القلمون التي تم تشكيلها في وقت سابق لإرغام حزب الله على الخروج من منطقة القلمون الغربي”.

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