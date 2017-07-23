عمليات اخلاء ليلية عاجلة لمقرات “داعش” في تلعفر

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاحد، بأن تنظيم “داعش” نظم عمليات اخلاء ليلية عاجلة للعديد من مقراته الرئيسية في مركز تلعفر غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “تنظيم داعش نظم عمليات اخلاء ليلية عاجلة للعديد من مقراته الرئيسية في مركزقضاء تلعفر غرب الموصل، بعد استهداف عدد منها خلال الايام الماضية وادت الى مقتل واصابة العديد من قادته ومسلحيه”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “لجوء داعش الى الاخلاء الليلي جاء بعد تنامي شكوكه بتعاون الاهالي مع القوى الامنية الامر الذي اسهم في دقة الاصابة للضربات الجوية وايقاعها خسائر بشرية في صفوف التنظيم مؤخرا”.

وبيّن المصدر ان “داعش اعتمد ابقاء راياته فوق المقرات التي تم اخلاؤها من باب التمويه”.

وكانت سلسة ضربات جوية استهدفت مؤخرا عدة مقرات لتنظيم “داعش” في تلعفر غرب الموصل وادت الى مقتل العديد من قياداته ومسلحيه.