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اعلام العدو: إصابة مسلحين اثنين في هجوم على السفارة ’’الإسرائيلية’’ في عمان
23 يوليو, 2017
- 7:52 مساءً
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23 يوليو, 2017
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