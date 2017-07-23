الجيش وبالتعاون مع الصليب الاحمر يسهل دخول ٧٩ شخص من النساء والاطفال من المخيمات في وادي حميد الى داخل بلدة عرسال.

23 يوليو, 2017 - 9:11 مساءً
23 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل