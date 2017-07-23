الرئيسية
الأخبار
الحدث اللبناني
الحدث السوري
الحدث الأمني
الحدث العربي والدولي
أخبار الرياضة
أعرف عدوّك
أهم الاحداث
تقارير خاصة
تقارير خاصة
مقالات خاصة
كلمة حرة
مقالات مختارة
منوعات
فن ومشاهير
منوعات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
التصنيفات:
أهم الاحداث
الحدث الأمني
بالصورة – حزب الله يستعيد الية للجيش من “النصرة”!
23 يوليو, 2017
- 9:26 مساءً
المصدر:
الحدث نيوز_رصد
Follow @alhadathnews
استعاد حزب الله اليوم آلية للواء الثامن في الجيش اللبناني كانت جبهة النصرة قد استولت عليها في العام ٢٠١٤.
وسيصار إلى تسليمها إلى الجيش في موعد يحدد لاحقا.
قم بمشاركة المقال:
Tweet
Telegram
WhatsApp
المصدر:
الحدث نيوز_رصد
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
23 يوليو, 2017
««
الموضوع السابق
الموضوع التالي
»»
مقالات مشابهة
باسيل قبيل سفره إلى واشنطن: نغادر إليها وعرسال تعود إلى أهلها
بالصور…ابناء سورية بقيادة حافظ الاسد يثبتون حضورهم في اللأولمبياد العلمي
نقل عائلات سورية من مخيمات في جرود عرسال إلى عرسال البلدة
إعلانات
حدث الساعة
21:41
بتوجيه من الرئيس بشار الأسد زار رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس مع الوفد الحكومي قاعدة مطار الشعيرات في ريف حمص.
21:11
الجيش وبالتعاون مع الصليب الاحمر يسهل دخول ٧٩ شخص من النساء والاطفال من المخيمات في وادي حميد الى داخل بلدة عرسال.
19:52
اعلام العدو: إصابة مسلحين اثنين في هجوم على السفارة ’’الإسرائيلية’’ في عمان
18:55
جبهة النصرة تطرد أحرار الشام من مدينة إدلب وتسيطر عليها بشكل كامل
18:32
مجاهدو المقاومة يسيطرون على مرتفع شعبة النحلة وسط جرود عرسال ويشرفون ناريا على وادي المعيصرة
17:43
تنسيقيات المسلحين: النصرة تسيطر على القوة التنفيذية في مدينة إدلب وتطرد كل العناصر التابعين لأحرار الشام منها
17:17
جبهة النصرة تتمركز في منطقة صغيرة قياسا بالمساحات التي تم تحريرها في جرود عرسال
16:38
اليمن: غارة لطيران العدوان السعودي على معسكر الصيفي في صعدة
12:49
حزب الله يتقدم في اتجاه عمق وادي الخيل
11:21
بدء تجمع المتظاهرين بساحة النجمة احتجاجاً على زيادة الضرائب
10:16
مدفعية الجيش تستهدف مجموعة من الإرهابيين في ضهر الصفا
09:50
حزب الله سيطر على مرتفع شعبة القلعة
16:47
الياسري: تعليمات الحاج ابو مهدي المهندس بعدم التعرض لأي شخص يقول أنه أجبر على حمل السلاح
16:44
الياسري: تلّعفر منطقة ساقطة عسكرياً وهي محاصرة من جميع الجهات
16:39
مسيرة حاشدة في التل بـ طرابلس تضامنا مع الشعب الفلسطيني في تصديه للإحتلال
16:37
الياسري: كان المخطط بتقسيم العراق إلى دولة كردية ودولة سنية لكن إصدار الفتوى وتكوين الحشد الشعبي أحبط مخططهم
16:36
الياسري: لواء بغداد يضم مقاتلين من أبناء الكوت والحلّة وبغداد
16:35
الياسري: نحن في كل العراق ومن كل العراق ونمثّل كل العراق
16:34
علي الياسري: لدينا تشكيل في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار
15:56
اردوغان يندد باستخدام اسرائيل ’’المفرط’’ للقوة في القدس
سجل لتصلك أهم الأخبار
Email Address
*
First Name
Last Name
* = required field
powered by
MailChimp
!
فايسبوك
خـاص “الحدث نيوز”
ليست بغرض الحرب.. هذا هو السر الخفي للقواعد الأميركية في سوريا
الحدث نيوز
في معركة الجرود.. “خيانات” في صفوف المسلحين والمفاوضات “تلتين المراجل”
هل تصدق أن حافظ الأسد فعل هذا الأمر على متن الطائرة؟!
“زياد الرحباني” لـ “جمال سليمان”: “روح ضب حالك”
تغيير 7 وزراء.. طلاس وزيراً للدفاع في سوريا
مقالات خاصة
سوريا.. التغيير قادم كذلك “السبع السمان”
داليا السعدي
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
محمد جبورين شهيداً لفلسطين ولكل العرب
أكمل القراءة
رسالة الى الله…ليرزقنا فقر جبران باسيل
أكمل القراءة
اليوم
الأشهر
الأحدث
هل يكون ترامب ضحية إسرائيل القادمة؟
23-07-2017
جنوب الرقة.. ماذا أنجز الجيش وماذا يخطط؟
23-07-2017
هل ستندلع حرب أخرى في الشرق الأوسط؟
23-07-2017
أحرار الشام ترضخ.. ماذا يحصل في إدلب؟
23-07-2017
هدنة الغوطة.. ما الضمانات؟
23-07-2017
لاريجاني: العراق القوي يتحقق في ظل صون البلاد
23-07-2017
بتوجيه من الرئيس بشار الأسد زار رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس مع الوفد الحكومي قاعدة مطار الشعيرات في ريف حمص.
23-07-2017
ماذا يفعل إردوغان في السعودية..!؟
23-07-2017
بالصورة – حزب الله يستعيد الية للجيش من “النصرة”!
23-07-2017
باسيل قبيل سفره إلى واشنطن: نغادر إليها وعرسال تعود إلى أهلها
23-07-2017
خبر عاجل