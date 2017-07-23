بالصورة – حزب الله يستعيد الية للجيش من “النصرة”!

استعاد حزب الله اليوم آلية للواء الثامن في الجيش اللبناني كانت جبهة النصرة قد استولت عليها في العام ٢٠١٤.

وسيصار إلى تسليمها إلى الجيش في موعد يحدد لاحقا.

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