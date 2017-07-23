بتوجيه من الرئيس بشار الأسد زار رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس مع الوفد الحكومي قاعدة مطار الشعيرات في ريف حمص.

23 يوليو, 2017 - 9:41 مساءً
23 يوليو, 2017
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